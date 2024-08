Drogen-Opa (70) brachte Stoff nach Oberösterreich

70-Jähriger in Haft

Ein 70-jähriger Deutscher brachte Suchtmittel mit einem präparierten Fahrzeug nach Österreich. Dieser wurde Mitte Februar in München festgenommen. Danach wurden neue Bezugsquellen in Deutschland und Spanien genutzt. Als Suchtgiftbunker diente eine Garage in Leonding, wo die Polizei 22 Kilogramm Cannabiskraut sicherstellte. Alle Verdächtigen sind in Untersuchungshaft, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.