Nach historischem Gold Party bis tief in die Nacht

Das 18:17 zum Gold-Gewinn – sogar ohne Österreichs Besten Matthias Linortner (Achillessehneneinriss) – war nicht nur die erste heimische Medaille in der 3x3-Geschichte, sondern das erste österreichische Edelmetall bei einem Großereignis in einem Olympia-Teamsport seit WM-Bronze der Handball-Damen 1999. Die letzte Herren-Medaille holten Österreichs Fußballer bei der WM 1954. „Wahnsinn, was wir alle geleistet haben“, jubelte Blazan. „Wir müssen das erst mal realisieren.“ Vielleicht gelang’s bei der Gold-Party bis tief in die Nacht. „Jetzt kann jeder richtig feiern und machen, was er will“, lachte Finaltopscorer Kaltenbrunner (8), der mit dem Team „spontan“ aufbrach.