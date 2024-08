„Querulant“ kam zum Demonstrieren nach Hallstatt

Was wollte der „Prophet“?

Doch was wollte der seltsame „Prophet“ eigentlich mit seiner Aktion bezwecken? Auf einer Tafel forderte er beispielsweise „Ihre Unterschrift für den Erhalt der Geburtenstation Waidhofen an der Ybbs“. So hatte er bei den Behörden auch seine Demonstration angemeldet, nämlich mit der Begründung, er wolle für den Erhalt der Geburtenstation eintreten, da es im südwestlichen Teil des Landes überproportional viele gebärfähige und gebärfreudige Frauen gäbe. Das es sich dabei um Niederösterreich handelt, war dem seltsamen Zeitgenossen egal. Auch die Steiermark war ihm wichtig: So demonstrierte der HTL-Lehrer auch für die Wiedereinführung des „BA“-Kfz-Kennzeichens in Bad Aussee. Der Mann ist amtsbekannt, im Jahr 2020 hatte er mit einem Traktor den Justizparkplatz in Steyr mehrfach blockiert.