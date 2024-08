Weltmeister verrät: Das Geheimnis guten Kaffees

Es kommt also auf jedes Detail an?

Man kann Kaffeemachen auf diesem Niveau mit Spitzensport vergleichen, etwa mit der Formel 1. Jeder kann mit dem Auto fahren, doch die Rennfahrer berücksichtigen jedes Detail. Das machen wir auch. Die Teilnehmer aus den asiatischen Ländern reisen etwa mit riesigen Teams an, darunter sogar Masseure.