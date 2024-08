Austria jagt jetzt einen Nationalspieler aus Togo

Transferziel kennt Muharemovic

Der 21-jährige Mittelfeldmann gehört Werder Bremen, spielte vergangene Saison auf Leihbasis bei Juventus II in der Serie C (mit dem Kärntner Tarik Muharemovic!). Die Austria befindet sich in finalen Gesprächen, um den wuchtigen, 1,91 Meter großen und flexibel einsetzbaren Nationalspieler (kann auch als Verteidiger aushelfen!) von Togo auszuleihen. Eine Partie über 90 Minuten hat er für die afrikanische Nationalelf gemacht. Zudem durfte Salifou die Vorbereitung bei Werder mitmachen, war im Camp im Zillertal, stand da gegen Lecce, Sheffield und Coventry in der Startelf. Im Februar 2023 wurde Salifou gegen Stuttgart sogar für eine Minute in der Bundesliga eingewechselt. Gorenzel nannte keinen Namen, sagte: „Wir sind auf der Zielgeraden, es geht ums Finanzielle.“