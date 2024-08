5 Jahre Verbot in Gastro: Ohne Rauch geht’s auch?

Vor fünf Jahren, genau an 1. November 2019, wurde das absolute Rauchverbot in der Gastronomie eingeführt. Der Weg dorthin war lang, gerade auch wegen des vehementen Widerstands der Branche, die ihre Felle davonschwimmen sah. Doch wie ist es jetzt? „Wollen Sie, dass das Rauchverbot in der Gastro wieder aufgehoben wird?“, wollten wir von dem oö. Vize-Wirte-Sprecher Karl Wögerer aus Feldkirchen an der Donau und dem Grieskirchner Gastro-Multi Thomas Altendorfer wissen. Es kamen zwei sehr unterschiedliche Antworten.