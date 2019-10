Gastro-Rauchverbot wirft seine Schatten voraus

Das Rauchverbot in der Gastronomie ist im Anflug: Auch in Österreich, einem der letzten Paradiese für Raucher in der EU, gehen bald die Lichter aus und die Aschenbecher werden endgültig geleert. In 16 Tagen müssen in allen Lokalen die Glimmstängel ausgedämpft werden - die Verunsicherung, wie es weitergeht, ist groß.