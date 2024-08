Bewachungsbranche steht unter Druck

Hohe Qualität in Vorarlberg

In der Bewachungsbranche in Vorarlberg ist man sich offensichtlich einig: Qualität geht vor. Bei Melzer Security Service etwa stellt Geschäftsführer Christoph Melzer sehr hohe Anforderungen an seine rund 120 Mitarbeiter: „Weil unsere Leute ja nicht nur uns als Firma, sondern in weiterem Sinne auch unsere Auftraggeber repräsentieren. Sicherheit ist aus unserer Sicht ohne ein zuverlässiges und kompetentes Team nicht zu gewährleisten.“