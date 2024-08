Als die Liverpool-Stars vom GAK „geerdet“ wurden

Mit Liverpools legendärem „Captain fantastic“ Steve Gerrard (dem Queen Elizabeth II den Titel Member of the Order of the British Empire verliehen hat) hatte Amerhauser übrigens schon vorher zu tun: „Als ich bei Salzburg war, durfte ich einmal eine Woche in Liverpool mittrainieren. Da hat uns immer ein Taxi abgeholt. Und in dem saß Steven Gerrard, der mich als Jüngerer sehr höflich gegrüßt hat. Heute denke ich mir – wow, der hat seinen Weg gemacht.“