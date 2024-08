Große Aufregung um neue Champions-League-Hymne

Jeder Fußballfan kennt sie, jeder liebt sie. Die legendäre Champions-League-Hymne ertönt seit 1992/93 vor jedem Spiel. Der Englänger Tony Britten komponierte das berühmte Stück auf Basis von Georg Friedrich Händels Werk „Zadok The Priest“. „Ils sont les meilleurs, sie sind die Besten, these are the champions“, heißt es dort unter anderem dreisprachig.