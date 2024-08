Mann (62) täuschte Raubüberfall nur vor

Eine wilde Geschichte hatte sich ein Burgenländer zusammengereimt und bereits Anfang Juni der Polizei aufgetischt. Er sei in seinem Büro in Lichtenwörth im Bezirk Wiener Neustadt (NÖ) von zwei Unbekannten überfallen worden. Mit der Pistole im Anschlag hätten ihn die bewaffneten Räuber gezwungen, den Tresor zu öffnen. Danach seien die Täter mit zigtausenden Euro geflüchtet, während der 62-Jährige in einem Nebenzimmer ausharren musste.