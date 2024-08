Drei Warnungen, dann wird´s so richtig teuer

Zwischenlandung reicht schon

Die Konsumentenschützer hatten früher viel mehr Roaming-Fälle, aber seit der Einführung von „Roam-like-at-home“, bei dem man in der EU plus Norwegen, Liechtenstein und Island zu denselben Bedingungen wie daheim telefoniert und Daten nutzt, wurden sie weniger. Klassiker sind inzwischen Zwischenlandungen in der Schweiz oder seit dem Brexit in England. Wie der Fall einer Urlauberin aus Sankt Martin, die von Madeira – die Insel gehört zu Portugal und damit zur EU – über Zürich heimflog. Sie aktivierte in Zürich ihr Handy und erhielt eine Rechnung über 67,06 Euro. Diese Kosten waren durch automatische Updates und App-Verbindungen unbemerkt angefallen, wie auch beim Steyrer in den Schweizer Bergen – denn in der Schweiz kostet ein Gigabyte bis zu 14.900 Euro Roaminggebühr.