FBI sucht nach vermisster US-Millionärin

Leiche in Wald vergraben?

Das FBI geht davon aus, dass der Serbe seiner Ex nach Spanien nachgereist war. Dort soll er sie umgebracht und ihren Leichnam im Kofferraum seines Autos versteckt haben. Mit seiner toten Ex-Frau im Gepäck soll er sich in weiterer Folge auf den Weg nach Serbien gemacht haben. Bei einer Überlandfahrt in Norditalien soll er die Leiche dann in einem Waldstück vergraben haben.