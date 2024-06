Ferienstart: Die Probleme an den Schulen bleiben

Die Zeugnisse sind verteilt, die Sommerferien haben offiziell begonnen. Die Probleme an den Schulen mit Lehrermangel und (religiösen) Konflikten im Klassenzimmer lösen sich aber nicht in Luft auf. Die „Krone“ war am letzten Schultag in der Volks- und Mittelschule Gassergasse in Margareten. „Meine Nichte verliert ihre Klassenlehrerin, im Herbst werden die Klassen zusammengelegt“, erzählt Astrid B. Und das obwohl der hohe Migrantenanteil den Unterricht ohnehin schon erschwert – in keinem anderen Bezirk gehen mehr nicht deutschsprachige Kinder zur Schule. „In der Klasse meiner Nichte gibt es nur zwei Österreicher, das macht es nicht einfacher“, so B. „Meine Schwester ist alleinerziehend, es kann sich eben nicht jeder eine Privatschule leisen“, so die Wienerin.