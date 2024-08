Vermisster Taucher in 62 Metern Tiefe gefunden

Eigentlich wäre am Sonntag Pause bei der Suche gewesen, aber die Feuerwehrtaucher des „Stützpunktes 4“ (Tauchgruppen Mondsee, Vöcklabruck, St. Peter am Hart, Seewalchen am Weyregg und eine Technikgruppe) wollten der Familie ihren vermissten Ehemann und Vater so schnell wie möglich zurückbringen, damit die Angehörigen um ihn trauern können.