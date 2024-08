Suche nach vermisstem Familienvater unterbrochen

Unterbrochen bleibt derzeit die Suche nach einem 44-jährigen Familienvater aus Steinhaus bei Wels, der am Samstag bei einem Tauchgang mit seiner Ehefrau und drei weiteren „Buddies“ im Traunsee versunken war. Am Dienstag soll dann mit einem Sonar, das in die Tiefe gelassen wird, weitergesucht werden.