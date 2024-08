Heimsieg im Derby der Interimstrainer für Pinzgau

Bei Pinzgau (mit vier Amerikanerinnen) vertrat Seckin Türkcan den noch nicht in Salzburg weilenden Chris Sydney an der Seitenlinie. „Er soll wie noch ein paar Spielerinnen im Laufe des Sommers dazustoßen“, verriet Managerin Angelika Amon-Haas der „Krone“. Derweil wurde Geretsberg/Bürmoos von Viktoria Felber und „Co“ Alexandra Aichner gecoacht. Vom eigentlichen Neo-Coach Holger Bauer hatte man sich aufgrund von Auffassungsunterschieden erst am Freitag einvernehmlich getrennt. „Er hat keinen so guten Draht zum Team gefunden“, erläuterte Sektionsleiter Oliver Hauer.