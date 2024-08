Katzer: „Holen, Stand jetzt, keine Spieler mehr!“

Gerüchte werden gestreut

Dass dennoch immer wieder Namen kursieren, läge daran, dass Manager und Berater die Gerüchte streuen. Damit hat sich Katzer längst arrangiert, so ist das Geschäft. Er begründet, warum Rapid – trotz der finanziellen Möglichkeiten – jetzt nicht nachlegt, mit einer Gegenfrage: „Was macht das mit der Mannschaft, wenn wir jetzt einen Spieler holen? Was macht das mit der Stimmung in der Kabine?“