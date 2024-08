SK Rapid gegen WSG Tirol – ab 17 Uhr LIVE

Das war auch in Klagenfurt wegen vieler Wechsel der Fall, das Ergebnis stellte am Ende auch aufgrund von längerer Überzahl nicht zufrieden. „Mir hat etwas die positive Energie gefehlt, der Spaß am Spiel. Das müssen wir ändern, mir müssen extrem viel Spaß haben, das ist wichtig in diesen Spielen in der Liga. Wir sind optimistisch, dass wir es am Sonntag hinbekommen“, verlautete Rapids Coach. Positiv ist für ihn, dass die Trabzonspor-Partie nur „kleinere Wehwehchen“ hinterlassen habe.