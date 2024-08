Müller scherzt: „Wollt es mir ja nie glauben!“

Angesprochen auf die Qualität des Bayern-Kaders und die Frage, ob diese besser sei als in der vergangenen Saison, zeigte sich Müller dann doch etwas genervt: „Das ist erstens mal völlig wurscht. Zweitens ist es eine Geschmacksfrage.“ So oder so wird sich erst in den kommenden Wochen herauskristallisieren, wie gut der Kader ist. Der Sieg gegen Ulm war aber ein wichtiger Auftakt-Erfolg.