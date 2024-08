Valencia gegen FC Barcelona – ab 21.30 Uhr LIVE

Auch andere spanische Medien gehen mit den Blaugrana in diesen Tagen nicht zimperlich um. Die Fachzeitschrift „Don Balon“ bezeichnete den Auftritt von Barcelona am Montagabend als „lächerlich“. Die in Madrid erscheinende Sportzeitung „AS“, so etwas wie ein Hausblatt von Real Madrid, sprach nicht ohne Schadenfreude von einer „verheerenden Darbietung“.