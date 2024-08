Ukrainer erobern offenbar großen Gas-Knotenpunkt

Russische Kriegsblogger meldeten erneut heftige Kämpfe in der Region Kursk. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau wurden 14 Drohnen abgeschossen. In Kursk war man offiziellen Angaben zufolge dabei, weitere 59.000 Menschen in Sicherheit zu bringen, nachdem 121.000 Menschen ihre Wohnungen und Häuser bereits verlassen haben. 11.000 Zivilisten sind zudem in der Nachbarregion Belgorod nach Angaben der dortigen Behörden evakuiert worden.