Kiew will Russland Fähigkeiten zum Töten entziehen

Vorstoß dient der Destabilisierung Russlands

Der Vorstoß der ukrainischen Armee in die Grenzregion Kursk dauert bereits seit fünf Tagen an. Selenskyj äußerte sich am Samstagabend in seiner abendlichen Ansprache erstmals zu der Offensive und erklärte, Kiew versuche, den Krieg nach Russland zu „verlagern“. Ein ukrainischer Sicherheitsverantwortlicher schilderte am Samstagabend der Nachrichtenagentur AFP, der Vorstoß diene dazu, Russland zu „destabilisieren“. „Tausende“ Soldaten seien daran beteiligt. „Das Ziel ist es, die Stellungen des Feindes auseinander zu ziehen, ihm maximale Verluste zuzufügen und die Lage in Russland zu destabilisieren“, sagte er. „Wir befinden uns in der Offensive.“