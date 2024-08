Plöckenpass: Arbeit geht nach Felssprengung weiter

Diese Arbeiten sind nun laut der Regionalrätin erfolgreich verlaufen. „Die gesamte Abrissphase wurde rechtzeitig abgeschlossen. Jede Aktivität an der Wand ist beendet“, zeigt sich Cristina Amirante am Samstag, dem 10. August, zufrieden. Nun soll ein Überwachungssystem installiert werden. „Seit Tagen arbeiten mechanische Spinnen am Hang unterhalb der Rutschwand, mehr als die Hälfte des Hanges wurde gereinigt, bis über die Höhe der bestehenden Zufahrtsstraße zur Baustelle hinaus.“