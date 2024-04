Klinken putzen für die Tunnellösung am Plöckenpass

Köfer kritisiert Schaunig

Während die Blauen an ihrer Resolution tüfteln, kritisiert das Team Kärnten Wohnbaureferentin Gaby Schaunig (SP). Sie will (wie berichtet) ein Kärntner Modell zur Leerstandsabgabe entwickeln. „Man muss viele Faktoren berücksichtigen. Gerade im ländlichen Raum tun sich aufgrund der Abwanderung und der schwierigen wirtschaftlichen Lage viele schwer, Wohnungen zu vermieten. Auch die Bausubstanz spielt eine Rolle“, so TK-Boss Gerhard Köfer.