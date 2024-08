Vivi Paul-Roncalli: „Es war wie eine Schatzsuche“

Was den Circus Roncalli zu dem magischen Ort macht, der er ist? Es ist die Einzigartigkeit und Liebe, die in jedes Detail gesteckt wird. Das tut Gründer Bernhard Paul seit fast 50 Jahren, in zwei Jahren ist das große Jubiläum, und seit geraumer Zeit auch seine Kinder Lili, Adrian und Vivi. Mit letzterer trafen wir uns im neu eingerichteten Fundus in Köln, wo der Circus sein Hauptquartier hat. Im Gegensatz zur fantasievollen Manege ein nüchterner Zweckbau, der allerdings eine zentrale Rolle spielt. „Neben dem Circus der auf Tour ist, betreiben wir das ganze Jahr über auch das Apollo Varieté in Köln und haben auch noch zusätzliche Shows. Bis zur Pandemie waren unsere Kostüme in alle Himmelsrichtungen verstreut – da etwas zu finden, war eine echte Herausforderung“, so Vivi.