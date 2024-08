Karriereende von Vadlau? Papa entging Verhaftung

Es war 2004. Bei Olympia in Athen. Der Wiener Andreas Geritzer krallte sich Silber im Segel-Laser. Und Lara Vadlau saß als Zehnjährige gebannt vorm TV. „Zu ihm habe ich damals zu dem Zeitpunkt aufgeschaut. Und von da an war für mich klar – da will ich hin, das will ich schaffen!“, hatte Lara vor den Spielen noch der „Krone“ im Elternhaus in Maria Rain erzählt. . .