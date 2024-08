Riesenjubel nach Gold-Coup: „Es ist so unfassbar!“

Training machte sich bezahlt

„Wir haben brutal vieles trainiert“, erzählte Mähr. „Wir haben so viel vorbereitet, die letzten drei Monate waren wir fast täglich am Wasser – wann immer es gegangen ist, auch hier in Marseille. Wir haben versucht, uns in all diesen unterschiedlichen Bedingungen wohlzufühlen und anscheinend ist uns das gut gelungen“, sagte der Vorschoter.