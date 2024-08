So feiert Kärnten das erste olympische Sommer-Gold

Niko Resch, dreifacher Olympiateilnehmer im 49er im Segeln aus Velden: Einfach nur Weltklasse! Sie hatte schon 2016 in Rio mit Jolanta Ogar das Potenzial für eine Medaille – jetzt hat‘s geklappt. Der Frühstart in der ersten Wettfahrt hat Lara und Luki wachgerüttelt. Mit so einem Fehler kannst du deine Chancen im ersten Rennen schon zunichte machen, aber die beiden sind cool geblieben, haben unfassbar durchgezogen. Ich bin sehr happy, sie waren ja nicht unbedingt die Gold-Favoriten. Dass Lara nach fünf Jahren Pause wieder so stark zurück ist, zeigt, welches Talent sie hat. Die Tools und das Wissen für diesen Erfolg hatte sie immer schon, dazu auch den enormen Fokus, ihre Ziele umzusetzen.