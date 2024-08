Der GAK hat jetzt einen „Ästethen“ im Kader

Top-Torjäger Daniel Maderner laboriert noch an einer Oberschenkelverletzung, muss (wie Martin Kreuzriegler und Gabriel Zirngast) weiterhin pausieren – daher ruhen am Samstag am Innsbrucker Tivoli gegen Wattens die Hoffnungen auf Tore neuerlich auf Mittelstürmer-Zugang Romeo Vucic, der bereits gegen Salzburg einmal angeschrieben hat.