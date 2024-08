Heikler Prozess um Strache-Posting auf Instagram

Der Trumpf jedoch im Ärmel des Verteidigers Wolfgang Renzl: Er macht eine Zeugin stellig, die gesehen haben will, wie Heinz-Christian Strache am 16. Dezember 2023 im Wiener Club Volksgarten eine Handlung gesetzt hat, die verdächtig nach Koksen ausgesehen habe. Damit tritt Renzl den Wahrheitsbeweis für den Kommentar seines Mandanten an. Also müssen auch der Ex-Politiker und zwei weitere Clubbesucher vor Gericht erscheinen. Vertagt!