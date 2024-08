Jessica Pilz stürmt als Zweite ins Kletter-Finale

Die Ex-Weltmeisterin verbesserte sich am Donnerstag im Vorkampf des Lead-Teilbewerbs in Le Bourget mit der drittbesten Leistung vom sechsten Platz nach dem Bouldern noch deutlich. Besser als Pilz war in der Gesamtabrechnung nur die überlegene Topfavoritin und Titelverteidigerin Janja Garnbret aus Slowenien.