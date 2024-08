Swift-Fans reisten sogar aus Kriegsgebiet an

Vater Miro hatte sich passend für den Anlass in ein „Swiftie Dad“-Leiberl gezwängt. Überzeugungsarbeit habe sie keine leisten müssen, um ihren Vater zum Konzertbesuch zu bewegen, erklärt der Teenager. Im Gegenteil: „Er hat mich mit den Taylor-Tickets komplett überrascht. Mein Vater kam spät in der Nacht, so gegen 1 Uhr, nach Hause und sagte, dass er eine kleine Überraschung für mich habe“, so Alena. Als er ihr die Tickets gezeigt habe, konnte sie nur denken: „Oh mein Gott, hoffentlich macht er keinen Scherz!“ Den Titel „Bester Vater der Welt“ habe er sich wirklich verdient, so die Tochter.