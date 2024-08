Stadtchef Auinger kritisiert die Frage zum S-Link

Es ist eine der größten Entscheidungen für die Mobilität in Salzburg: „Soll das Land Salzburg darauf hinwirken, dass im Interesse der Verkehrsentlastung die Verlängerung der Lokalbahn bis Hallein (S-Link) als Teil einer Mobilitätslösung, die auch Stiegl- und Messe-/Flughafenbahn vorsieht, umgesetzt wird?“. So lautet die Frage bei der Bürgerbefragung am 10. November , die die Stadt-Salzburger, Flachgauer und Tennengauer mit Ja oder Nein beantworten müssen.