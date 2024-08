Wie es Tirolern in der weiten Fußballwelt gefällt

Am Freitag ging’s „heim“. Tausende Kilometer weg von „dahoam“. Alex Hauser reiste nach einem dreiwöchigen Trainingslager in Saalfelden und zwei Tagen bei der Familie in St. Johann dorthin, wo er in Zukunft wohnt: in Dschidda, einer 3,9-Millionen-Einwohner-Stadt am Roten Meer.