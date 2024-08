Polyamorie: No-Go oder Weg zum Glück?

In unserer heutigen Gesellschaft existieren neben der traditionellen Monogamie zahlreiche weitere Beziehungsformen. Polyamorie, also mehrere Liebesbeziehungen gleichzeitig zu führen, ist eine davon. Aber wie sieht das Leben mit mehreren Beziehungen wirklich aus? Welche Herausforderungen und Freuden bringt es mit sich? In unserer Serie „Hand aufs Herz“ laden wir Sie diese Woche ein, Ihre Erfahrungen mit Polyamorie zu teilen.