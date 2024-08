Mit dem Zug zum Flughafen: Das müssen Sie beachten

Mehr als eine Stunde musste Herr E. letzten Dezember am Hauptbahnhof in Salzburg warten, bis der Railjet kam, mit dem er zum Flughafen Wien fahren wollte, um nach Übersee zu reisen. Als der Zug endlich da war, ging es nicht gleich weiter. „Ich musste wieder lange warten, bis wir abgefahren sind“, so der Leser. 126 Minuten habe die Verspätung betragen. Das war nicht alles.