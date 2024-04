Paulus Manker liefert Eklat im Gerichtssaal

Fronten verhärtet, aber Vernunft dringt durch

Im Landesgericht für Zivilrechtssachen in Wien saßen sich die Streitparteien am Mittwoch in Saal 10 gegenüber, in exakt der gleichen Körperhaltung – mit verschränkten Armen und ernsten Minen. Manker blickt die von ihm verklagte Darstellerin nicht an, doch ist erkennbar, dass er jedes Wort von ihr aufmerksam wahrnimmt. Nach einigem Hin und Her appelliert der Richter an die Vernunft der beiden Parteien: „Bevor weitere Kosten produziert werden, stellt sich die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, dass Sie das befrieden?“