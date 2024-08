Ehepaar fleht: „Wir wollen unsere Kinder zurück!“

Dort, wo drei Kinder für reichlich Betrieb sorgen sollten, herrscht derzeit Stille. Denn Christine und Gerhard G. leben aktuell in ihrem Haus in Böheimkirchen im Bezirk St. Pölten alleine. Die Mädchen (1, 4, 9) wurden vom Jugendamt abgeholt. „Es sind Horrormonate, die hinter uns liegen“, so das Paar.