Jetzt irren schon wieder Flüchtlinge durch den Ort

An Jahre des ungezügelten Zustroms von Flüchtlingen fühlten sich Montag in der Früh viele Einwohner von Deutschkreutz zurückerinnert. Nahe der Hauptstraße hockten an die 20 junge Migranten in einer Reihe auf dem Gehsteig, mit dem Rücken an die Hausmauer gelehnt. An der Ecke warteten weitere Migranten.