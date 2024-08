MotoGP: „Bestie“ blamiert mit Doppelsieg ihr Team

Auch Ducati-Teammanager Davide Tardozzi erkannte: „Dieses Wochenende sah er wieder so aus wie der Enea von 2022.“ Der nach dem Start auf Platz vier zurückfiel, sich dann aber hinter Jorge Martin (Sp) am Führenden „Pecco“ Bagnaia (It/beide Ducati) vorbeischob. Zwei Runden vor Schluss nützte er einen Patzer von Martin, um den Sieg zu erobern. „Am Start hab ich ein paar Fehler gemacht, aber das Vertrauen kam zurück, und am Ende konnte ich wieder nachlegen“, jubelte der 26-Jährige, „ich bin so glücklich, wieder vorne zu sein!“