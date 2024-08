Tränen! Alcaraz muss TV-Interview unterbrechen

Lob für Djokovic

Viel Lob gab es hingegen für seinen Final-Kontrahenten. „Novak hat exzellent gespielt. Er verdient das. In engen Momenten hat er sein Niveau noch einmal verbessert. Er hat unglaubliche Bälle gespielt. Ein unfassbares Spiel“, so Alcaraz, der sich mit Silber zufriedengeben musste, über den „Djoker“. Für Spanien bei den Olympischen Spielen in Paris zu kämpfen, habe ihm „alles bedeutet“, so der Jungspund, der wenig später schon wieder lachen konnte.