Ein Österreicher hat Gold schon in der Tasche!

Während bei den Olympischen Spielen in Paris 81 Athleten aus Österreich um Gold kämpfen, hat sich ein anderer hier längst ganz nach oben gekämpft. Architekt Dietmar Feichtinger lässt die Franzosen übers Wasser gehen, darf am Eiffelturm ran, baut Metro-Stationen und erklärt, welche Sportart einem Architekten-Wettbewerb am ähnlichsten ist ...