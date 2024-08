Nach Olympia-Aus: Große Sorgen um Alexander Zverev

Schwindel im Kopf

Die Symptome hängen jedenfalls nicht mit seiner Diabetes-Erkrankung zusammen, versicherte der Tennis-Star. „Wenn was mit deinem Zucker nicht stimmt, hast du das Gefühl, du bist langsamer und hast keine Lust, Sport zu machen. Hier ist es so, dass mir schwindlig wird und ich vier Bälle sehe, die auf mich zukommen. Ich kann gefühlt gar nichts mehr machen“, so Zverev. Bluttests sollen nun bei der Ursachenforschung helfen …