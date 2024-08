Olympia-Debüt: Aaron Fara verliert in 76 Sekunden

Der 27-jährige Niederösterreicher unterlag dem Tokio-Goldmedaillengewinner Aaron Wolf aus Japan am Donnerstag in der Gewichtsklasse bis 100 kg nach Ippon. Fara, der in der Vorbereitung durch eine Meniskusverletzung zurückgeworfen wurde, war als letzter österreichischer Judoka bei Paris-Olympia im Einzel im Einsatz.