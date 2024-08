Fischer: „Es fühlt sich einfach brutal bitter an“

Denn dreimal lag die Austria gegen den finnischen Tabellenvierten auf Aufstiegskurs, dreimal versagte die violette Defensivabteilung. Erst hatten Maurice Malone (22.) und Andreas Gruber (27.) das 1:2 aus dem Hinspiel plangemäß gedreht, nach dem direkten Anschlusstreffer krönte Abubakr Barry (68.) eine starke Leistung mit dem vermeintlichen Tor zur 3. Qualirunde. Doch kurz vor dem Ablauf der regulären Spielzeit rettete sich das Team aus Finnland, in der UEFA-Fünfjahreswertung auf Platz 37, in die Verlängerung. Auch in dieser hatte Ilves auf den Treffer von Nik Prelec (97.) eine Antwort, wieder sahen die 8.555 Zuschauer in Wien-Favoriten eklatante Defizite in der Austria-Verteidigung.