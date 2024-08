„Sogar Rapid-Fans schickten mir Nachrichten“

„War ein bisschen zu naiv“

Beim 0:4 gegen den WAC coachte Wimmer, der einen Punkteschnitt von 1,49 holte, in seinem 57. Spiel das letzte Mal Violett. Das Aus in Favoriten ging an ihm natürlich nicht spurlos vorbei. „Es war meine erste Entlassung nach 14 Jahren im Fußball-Geschäft. Am Anfang dachte ich mir, dass ich versagt habe. Mit dem Mentaltrainer Steffen Kirchner arbeitete ich dreimal in der Woche, mit ihm konnte ich über viele Dinge sprechen und nach Lösungen suchen. Im Nachhinein war ich in manchen Situationen ein bisschen zu naiv. Beim Abgang von Tabakovic hätte ich im Hinblick auf die Verpflichtung eines Stürmers, der auch die gleiche Qualität wie er mitbringt, noch nerviger sein sollen. Aber die Station in Wien war extrem lehrreich, ich bin dadurch ein besserer Trainer geworden. Nach der Entlassung haben mir viele Kollegen zu meiner Arbeit gratuliert. Sogar Rapid-Fans schickten mir nette Nachrichten ...“