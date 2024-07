LIVE ab 20.30 Uhr: Austria trifft auf Tampere!

Dragovic gegen Tampere nicht spielberechtigt

Vor dem Europacup-Duell sorgte die Rückkehr von Aleksandar Dragovic für zufriedene Gesichter in Wien-Favoriten. Am Dienstag wurde der 100-fache ÖFB-Teamspieler offiziell vorgestellt, seinen ersten Einsatz wird der 33-jährige Innenverteidiger, der ablösefrei von Roter Stern Belgrad für drei Jahre in die Heimat wechselte, aber wohl erst in der kommenden Woche absolvieren. Für das Spiel gegen Tampere wäre der Routinier ohnehin nicht spielberechtigt.