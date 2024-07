Russische Soldaten bekommen doppelt so viel Geld

Mit den Summen wird oft auf Plakaten für den Einsatz an der Front in der Ukraine geworben. Vor allem in der Provinz verdienen viele Russinnen und Russen wenig. Ein Kriegseinsatz gilt als vergleichsweise einfache Möglichkeit, schnell an Geld zu kommen. Wenn die Soldatin oder der Soldat stirbt, werden zudem Entschädigungen an die Familie gezahlt (siehe Video oben).