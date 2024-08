Wie Graz zum Zentrum der Krebsforschung wird

In streng abgeschirmten Laboren am Campus der Medizinischen Universität Graz forschen Top-Wissenschaftler mit den modernsten Geräten daran, was in naher Zukunft vielen Krebspatienten das Leben retten könnte: Dem steirischen Forschungszentrum CBmed ist es gelungen, eine Kooperation mit dem deutschen Pharma-Konzern Boehringer Ingelheim zu starten. CBmed schlägt seit der Gründung vor zehn Jahren Brücken zwischen Wissenschaft und der praktischen Anwendung der Forschungsergebnisse am Patienten.